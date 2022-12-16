США: Если бы был путь убрать Россию из Совбеза ООН – мы бы им воспользовались

США воспользовались бы механизмом приостановки членства России в Совбезе ООН, если бы он существовал. Об этом заявила на брифинге спикер Белого дома Карин Жан-Пьер.

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По ее словам, действия России в Украине являются возмутительными, нарушают устав ООН и оскорбляют мандат Совбеза.

Она отметила, что в Генассамблее ООН успешно провели голосование по приостановке членства РФ в Совете ООН по правам человека. Также США работают, чтобы не позволить России занять руководящие должности в других органах системы ООН.

"Мы были очень последовательны в этом вопросе. Если бы существовал путь к приостановке членства России в Совбезе ООН, мы бы незамедлительно занялись этим. К сожалению, мы не видим, чтобы правила ООН изменились", – сказала Жан-Пьер.

Она заверила, что США продолжат действия по изоляции России, в том числе в международных организациях.

СПРАВКА. Россия, США, Китай, Великобритания и Франция – постоянные члены ООН, которые имеют право вето.

По данным Foreign Policy, В Конгрессе США хотят добиться исключения России из Совбеза. Белый дом заинтересован в ослаблении РФ в ООН.

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Марко Сировой

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