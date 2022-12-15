В Конгрессе США хотят исключить Россию из Совбеза ООН. У Байдена также заинтересованы — FP

В Конгрессе США хотят добиться исключения России из Совета Безопасности ООН, а администрация президента Джо Байдена также заинтересована в ослаблении страны-оккупанта. Об этом сообщает издание Foreign Policy.

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Члены Палаты представителей Стив Коэн (Демократическая партия) и Джо Уилсон (Республиканская партия), которые возглавляют независимую организацию по надзору за соблюдением прав человека при правительстве США, представили резолюцию, призывающую Байдена исключить Россию из Совбеза ООН.

Комиссия хочет, чтобы Конгресс заявил, что Россия нарушила цели и принципы ООН полномасштабным вторжением в Украину, поэтому необходимо ограничить ее привилегии в организации.

В резолюции говорится, что попытка аннексии оккупированных украинских территорий, угрозы ядерным оружием, создание продовольственного кризиса, резня в Буче и многие другие военные преступления ставят под сомнение право России занимать постоянное место в Совбезе ООН.

Издание отмечает, что хотя резолюции Палаты представителей не являются обязательными к выполнению, данный шаг укрепляет размышления в Белом доме относительно ослабления России в ООН.

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Дмитро Гриниченко

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