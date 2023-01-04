"Пускай все это увидят". Кулеба представляет, какой будет позиция Израиля по Украине и РФ

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба "примерно представляет", какой будет позиция Израиля по геноцидной войне России против Украины при обновленном правительстве этой ближневосточной страны, но, по его словам, пока рано делать однозначные выводы. Об этом он заявил на брифинге в МИД.

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Глава внешней дипломатии Украины подчеркнул, что "заявления и действия нового министра иностранных дел Израиля мы услышали", имея в виду возобновленные публичные контракты израильтян с российскими топ-чиновниками и желание властей страны "меньше говорить" о войне РФ против Украины.

"Сейчас, если честно, еще рано говорить, какой именно будет позиция Израиля. Ну, я примерно представляю себе это, но пускай все это увидят сначала", – сказал Кулеба.

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Министра спросили, есть ли шанс все-таки получить когда-нибудь израильские технологии противовоздушной/противоракетной обороны, о чем официальный Киев неоднократно запрашивал Иерусалим.

"Посмотрим", – ответил глава МИД, добавив, что Израиль – "страна непростая".

Он отметил, что опыт взаимодействия с вернувшимся в кресло премьера страны Биньямином Нетаньяху у Украины есть.

Сенатора-республиканца США Грэма "нервирует" заявление главы МИД Израиля о войне России против Украины.

Євген Пилипенко

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