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Новый глава МИД Израиля заявил об изменении подхода к российско-украинской войне

Цей матеріал також доступний українською
02.01.2023, 16:32
Новый глава МИД Израиля заявил об изменении подхода к российско-украинской войне - Фото
Фото: МИД Израиля

Новый министр иностранных дел Израиля Эли Коэн, выступая на церемонии вступления в должность, заявил, что будет проводить политику в отношении Украины и российско-украинской войны не так, как его предшественник Яир Лапид, пишет Haaretz.

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Уже 3 января Коэн собирается поговорить по телефону с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым – это будут первые переговоры между главами МИД Израиля и России после начала полномасштабного российского вторжения в Украину.

"В российско-украинском вопросе мы одно сделаем наверняка – мы будем меньше публично выступать", – сказал он.

Он пообещал, что Израиль в любом случае продолжит оказывать Украине гуманитарную помощь. Комментировать просьбу Украины о поставках систем противовоздушной обороны он отказался.

Предыдущий министр иностранных дел Израиля Яир Лапид не общался с российским коллегой с начала российского вторжения.

1 мая, спустя два месяца после начала полномасштабной войны в Украине, Лавров заявил, что у Гитлера была еврейская кровь, чем навлек на себя жесткую критику со стороны Лапида. Через несколько дней российский диктатор Владимир Путин извинился за своего министра перед тогдашним премьером Израиля Нафтали Беннетом.

Став премьер-министром 1 июля, Лапид не поддерживал контакт с Лавровым.

  • 1 января американское издание Axios заявило, что первый телефонный разговор между президентом Украины Владимиром Зеленским и новым премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошел не очень удачно.
Андрій Водяний
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Израиль война Сергей Лавров Эли Коэн
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