Сенатора-республиканца США "нервирует" заявление главы МИД Израиля об Украине и России

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм осудил заявление нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, что он собирается поговорить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и хочет "меньше публично говорить" об Украине и войне, которую против нее ведет РФ. В Twitter американский законодатель написал, что такая позиция его "немного нервирует".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что приветствует обещание продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, но добавил: "Однако мысль, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует".

Решительный сторонник Израиля, Грэм "надеется, что Коэн понимает, – когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах".

"Молчание о преступном поведении России нехорошо выглядит", – подчеркнул сенатор-союзник израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Читайте также: Кулеба ответил критикам голосований Украины по Израилю

2 января Коэн объявил на правительственной церемонии, посвященной вступлению в должность министра иностранных дел Израиля, что "в вопросе России и Украины мы обязательно сделаем одно — будем меньше [об этом] говорить публично".

Разговор Коэна с Лавровым запланирован на сегодня, 3 января.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.