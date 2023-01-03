Сенатора-республиканца США "нервирует" заявление главы МИД Израиля об Украине и России
Сенатор-республиканец США Линдси Грэм осудил заявление нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, что он собирается поговорить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и хочет "меньше публично говорить" об Украине и войне, которую против нее ведет РФ. В Twitter американский законодатель написал, что такая позиция его "немного нервирует".
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он отметил, что приветствует обещание продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, но добавил: "Однако мысль, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует".
Решительный сторонник Израиля, Грэм "надеется, что Коэн понимает, – когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах".
"Молчание о преступном поведении России нехорошо выглядит", – подчеркнул сенатор-союзник израильского премьера Биньямина Нетаньяху.
Читайте также: Кулеба ответил критикам голосований Украины по Израилю
2 января Коэн объявил на правительственной церемонии, посвященной вступлению в должность министра иностранных дел Израиля, что "в вопросе России и Украины мы обязательно сделаем одно — будем меньше [об этом] говорить публично".
Разговор Коэна с Лавровым запланирован на сегодня, 3 января.
- В конце осени 2022 года Иран предупредили в Израиле: если РФ получит его баллистические ракеты, Украине могут дать современное оружие.
- 18 декабря посол Израиля объяснил политику своей страны по этой войне.
- 23 декабря глава Моссада заявил, что их геополитический враг Иран собирается расширить поставки передовых вооружений России.
- 1 января 2023 года в Axios написали, что первый телефонный разговор президента Зеленского с "новым старым" премьером Нетаньяху прошел якобы не очень удачно.
Комментарии