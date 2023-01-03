UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Сенатора-республиканца США "нервирует" заявление главы МИД Израиля об Украине и России

Цей матеріал також доступний українською
03.01.2023, 14:14
Сенатора-республиканца США
Линдси Грэм (фото - ЕРА)

Сенатор-республиканец США Линдси Грэм осудил заявление нового министра иностранных дел Израиля Эли Коэна, что он собирается поговорить со своим российским коллегой Сергеем Лавровым и хочет "меньше публично говорить" об Украине и войне, которую против нее ведет РФ. В Twitter американский законодатель написал, что такая позиция его "немного нервирует".

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Он отметил, что приветствует обещание продолжать оказывать гуманитарную помощь Украине, но добавил: "Однако мысль, что Израилю следует меньше говорить о преступном вторжении России в Украину, немного нервирует".

Решительный сторонник Израиля, Грэм "надеется, что Коэн понимает, – когда он говорит с Лавровым, он говорит с представителем преступного режима, который каждый день совершает военные преступления в промышленных масштабах".

"Молчание о преступном поведении России нехорошо выглядит", – подчеркнул сенатор-союзник израильского премьера Биньямина Нетаньяху.

Читайте также: Кулеба ответил критикам голосований Украины по Израилю

2 января Коэн объявил на правительственной церемонии, посвященной вступлению в должность министра иностранных дел Израиля, что "в вопросе России и Украины мы обязательно сделаем одно — будем меньше [об этом] говорить публично".

Разговор Коэна с Лавровым запланирован на сегодня, 3 января.

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль война геополитика линдси грэм Эли Коэн
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 