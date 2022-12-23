UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Иран собирается расширить поставки передовых вооружений России – директор Моссада

Цей матеріал також доступний українською
23.12.2022, 11:48
Иран собирается расширить поставки передовых вооружений России – директор Моссада - Фото
Давид Барнеа (скриншот)

Иран собирается расширить свой проект по обогащению урана и пытается сохранить в тайне намерения по увеличению поставок в Россию "передового оружия" для войны против Украины. Об этом предостерег Давид Барнеа, директор израильской службы внешней разведки, пишет Ynet.co.il.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы также предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне: об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак различными способами на дружественные [Израилю] мусульманские страны в регионе", – сказал топ-чиновник.

По его словам на церемонии награждения ветеранов военной разведки в Доме президента в Иерусалиме, "даже сейчас", когда такое происходит в Европе и на Ближнем Востоке, "как это ни абсурдно, на Западе есть элементы, которые призывают к подписанию соглашения с Ираном, вопиющим образом игнорируя иранскую ложь, содержащуюся в соглашении".

В речи глава Моссада заявил, что Иран "ни в ближайшие годы, и никогда" не будет обладать ядерным оружием.

Читайте также: Зеленский: Не хочется, чтобы Нетаньяху балансировал между Украиной и Россией в этой войне 

Євген Пилипенко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Израиль война Иран вооружение военная помощь Моссад ось зла Давид Барнеа
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільноти
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 