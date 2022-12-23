Иран собирается расширить поставки передовых вооружений России – директор Моссада

Иран собирается расширить свой проект по обогащению урана и пытается сохранить в тайне намерения по увеличению поставок в Россию "передового оружия" для войны против Украины. Об этом предостерег Давид Барнеа, директор израильской службы внешней разведки, пишет Ynet.co.il.

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"Мы также предупреждаем о дальнейших намерениях Ирана, которые они пытаются сохранить в тайне: об углублении и наращивании поставок передового оружия в Россию, расширении проекта по обогащению урана и усилении атак различными способами на дружественные [Израилю] мусульманские страны в регионе", – сказал топ-чиновник.

По его словам на церемонии награждения ветеранов военной разведки в Доме президента в Иерусалиме, "даже сейчас", когда такое происходит в Европе и на Ближнем Востоке, "как это ни абсурдно, на Западе есть элементы, которые призывают к подписанию соглашения с Ираном, вопиющим образом игнорируя иранскую ложь, содержащуюся в соглашении".

В речи глава Моссада заявил, что Иран "ни в ближайшие годы, и никогда" не будет обладать ядерным оружием.

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Євген Пилипенко

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