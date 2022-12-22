В Иране ответили на обвинения Зеленского. Говорят, что их "терпение не бесконечно"
В Министерстве иностранных дел Ирана снова заявили, что якобы не поставляли России военную технику, назвав соответствующие обвинения, прозвучавшие в речи президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, "грубыми" и "безосновательными". Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Нассера Канаани, опубликованном на сайте ведомства.
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Он сказал, что Иран неоднократно отвечал на "безосновательные обвинения в отношении беспилотников", выдвинутые украинскими официальными лицами против Тегерана. "Он еще раз подчеркнул, что Исламская Республика Иран не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне в Украине", – говорится в заявлении.
Представитель МИД также сказал, что Иран якобы всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и что "господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно".
Канаани также посоветовал Зеленскому "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".
- До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Зеленский назвал это ложью.
- 12 декабря в Европейском Союзе утвердили санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе.
- 17 декабря спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, но она меньше, чем предыдущая.
- 21 декабря Зеленский во время выступления в Конгрессе США сказал, что Россия и Иран объединили усилия, и теперь только вопрос времени, когда от их агрессии пострадает кто-то еще.
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