В Иране ответили на обвинения Зеленского. Говорят, что их "терпение не бесконечно"

В Министерстве иностранных дел Ирана снова заявили, что якобы не поставляли России военную технику, назвав соответствующие обвинения, прозвучавшие в речи президента Владимира Зеленского в Конгрессе США, "грубыми" и "безосновательными". Об этом говорится в заявлении официального представителя МИД Ирана Нассера Канаани, опубликованном на сайте ведомства.

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Он сказал, что Иран неоднократно отвечал на "безосновательные обвинения в отношении беспилотников", выдвинутые украинскими официальными лицами против Тегерана. "Он еще раз подчеркнул, что Исламская Республика Иран не поставляла никакой военной техники ни одной из сторон для использования в войне в Украине", – говорится в заявлении.

Представитель МИД также сказал, что Иран якобы всегда уважал территориальную целостность всех стран, включая Украину, и что "господин Зеленский должен знать, что стратегическое терпение Ирана в отношении таких необоснованных обвинений не бесконечно".

Канаани также посоветовал Зеленскому "извлечь урок из судьбы некоторых других политических лидеров, которые довольствовались поддержкой США".

До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Зеленский назвал это ложью.

12 декабря в Европейском Союзе утвердили санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе.

17 декабря спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов заявил, что Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, но она меньше, чем предыдущая.

21 декабря Зеленский во время выступления в Конгрессе США сказал, что Россия и Иран объединили усилия, и теперь только вопрос времени, когда от их агрессии пострадает кто-то еще.

Вадим Ребрина

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