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В ЕС утвердили санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе

Цей матеріал також доступний українською
12.12.2022, 21:35
В ЕС утвердили санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе - Фото
Дроны-камикадзе Shahed-136 (Фото: скриншот видео)

Сегодня, 12 декабря, в Европейском Союзе утвердили санкции против Ирана за поставку России дронов-камикадзе, которые страна-террорист использует для нападений на гражданскую инфраструктуру Украины. Об этом говорится на сайте Европейского совета.

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Как отмечается, Совет утвердил новые выводы по Ирану, уделив особое внимание: неприемлемому подавлению продолжающихся протестов и ситуации с правами человека, военному сотрудничеству Ирана с Россией, включая поставку беспилотников, развернутых Россией в ее агрессивной войне против Украины.

Сообщается, что Европейский совет добавил четыре физических и четыре юридических лица в список лиц, против которых применяются санкции за угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины.

"Это связано с их ролью в разработке и поставке беспилотных летательных аппаратов, которые Россия использует в войне против Украины", – говорится в сообщении.

Совет также сообщил о своем намерении ввести санкции против еще одной организации на тех же основаниях.

Уточняется, что санкции ЕС включают замораживание активов, запрет на поездки в Евросоюз и запрет на предоставление средств или экономических ресурсов перечисленным лицам.

  • До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

Читайте также: ЕС предостерег Иран от поставки России баллистических ракет: будут санкции

Наталія Медведєва
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санкции война Иран дрон
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