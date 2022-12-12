ЕС предостерег Иран от поставки России баллистических ракет: будут санкции

Европейский Союз осудил решение Ирана оказать помощь России в войне против Украины и предостерег его от поставок ей баллистических ракет. Об этом говорится в выводах Совета министров ЕС по иностранным делам по итогам заседания 12 декабря.

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"Оружие, предоставленное Ираном, используется Россией неизбирательно против гражданского населения Украины и инфраструктуры, что приносит ужасные разрушения и человеческие страдания", – заявили европейские министры.

Они напомнили, что резолюция Совета Безопасности ООН 2231, принятая в 2015 году, запрещает Ирану экспортировать определенные виды вооружений, включая дроны и ракеты, без согласования с Совбезом ООН.

"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности, от любых шагов по возможной передаче РФ баллистических ракет малой дальности, которая будет означать серьезную эскалацию", – говорится в выводах.

Министры договорились, что ЕС отреагирует на любую поддержку российской агрессии со стороны Ирана, в том числе путем дополнительных ограничительных мер.

Они также решили рассмотреть меры, чтобы Иран больше не смог использовать компоненты иностранного происхождения для производства дронов.

10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.

США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

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Андрій Водяний

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