ЕС предостерег Иран от поставки России баллистических ракет: будут санкции
Европейский Союз осудил решение Ирана оказать помощь России в войне против Украины и предостерег его от поставок ей баллистических ракет. Об этом говорится в выводах Совета министров ЕС по иностранным делам по итогам заседания 12 декабря.
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"Оружие, предоставленное Ираном, используется Россией неизбирательно против гражданского населения Украины и инфраструктуры, что приносит ужасные разрушения и человеческие страдания", – заявили европейские министры.
Они напомнили, что резолюция Совета Безопасности ООН 2231, принятая в 2015 году, запрещает Ирану экспортировать определенные виды вооружений, включая дроны и ракеты, без согласования с Совбезом ООН.
"Европейский Союз решительно предостерегает Иран от любых новых поставок оружия в Россию, в частности, от любых шагов по возможной передаче РФ баллистических ракет малой дальности, которая будет означать серьезную эскалацию", – говорится в выводах.
Министры договорились, что ЕС отреагирует на любую поддержку российской агрессии со стороны Ирана, в том числе путем дополнительных ограничительных мер.
Они также решили рассмотреть меры, чтобы Иран больше не смог использовать компоненты иностранного происхождения для производства дронов.
- 10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.
- США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.
- До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.
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