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Россия пытается получить сотни баллистических ракет у Ирана – британская разведка

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 09:33
Россия пытается получить сотни баллистических ракет у Ирана – британская разведка - Фото
Иранские беспилотники (Фото: ГУР)

Россия пытается получить у Ирана больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет. Об этом говорится в отчете британской разведки утром 10 декабря.

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Как отмечается, Иран стал одним из главных военных союзников России с тех пор, как Россия вторглась в Украину.

"Поддержка Ираном российских вооруженных сил, вероятно, возрастет в ближайшие месяцы: Россия пытается получить больше оружия, в том числе сотни баллистических ракет", – прогнозируют в британской разведке.

Союзники предполагают, что взамен Россия, скорее всего, предложит Ирану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки, которая изменит их отношения в области обороны.

В Британии считают, что Россия, скорее всего, израсходовала большую часть собственных баллистических ракет малой дальности SS-26 "Искандер", которые несут 500-килограммовую боеголовку на расстояние до 500 км.

"Если России удастся поставить на вооружение большое количество иранских баллистических ракет, она, вероятно, будет использовать их для продолжения и расширения своей кампании ударов по критически важной национальной инфраструктуре Украины", – прогнозируют британцы.

Читайте также: Россия заплатит Ирану за "мопеды" истребителями, вертолетами, системами ПВО – NBC News

Наталія Медведєва
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война Иран баллистические ракеты британская разведка
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