UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Ночью оккупанты атаковали юг Украины 15-ю дронами-камикадзе, Воздушные силы сбили 10 – ВСУ

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 08:16
Ночью оккупанты атаковали юг Украины 15-ю дронами-камикадзе, Воздушные силы сбили 10 – ВСУ - Фото
Обломки иранского дрона-камикадзе (Фото: ВСУ)

Ночью, 10 декабря, Воздушные cилы Вооруженных Сил Украины сбили 10 дронов-камикадзе, которые Россия использовала против Украины. Об этом сообщают ВС ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Как отмечается, ночью российские оккупанты атаковали юг Украины 15-ю дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.

Подразделения воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ сбили 10 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.

  • Утром Генштаб сообщил, что за минувшие сутки, 9 декабря, Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов на Донбассе.

Читайте также: Россия заплатит Ирану за "мопеды" истребителями, вертолетами, системами ПВО – NBC News

Наталія Медведєва
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война дрон воздушные силы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 