Ночью оккупанты атаковали юг Украины 15-ю дронами-камикадзе, Воздушные силы сбили 10 – ВСУ
10.12.2022, 08:16
Обломки иранского дрона-камикадзе (Фото: ВСУ)
Ночью, 10 декабря, Воздушные cилы Вооруженных Сил Украины сбили 10 дронов-камикадзе, которые Россия использовала против Украины. Об этом сообщают ВС ВСУ.
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Как отмечается, ночью российские оккупанты атаковали юг Украины 15-ю дронами-камикадзе Shahed-136/131 иранского производства.
Подразделения воздушного командования "Юг" Воздушных сил ВСУ сбили 10 вражеских дронов-камикадзе над Херсонской, Николаевской и Одесской областями.
- Утром Генштаб сообщил, что за минувшие сутки, 9 декабря, Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов на Донбассе.
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