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На Донбассе Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 07:14
На Донбассе Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

За минувшие сутки, 9 декабря, Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Противник нанес пять ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили четыре пункта управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

Читайте также: Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Зеленский

Наталія Медведєва
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война сводка генштаб
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