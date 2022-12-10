На Донбассе Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов – Генштаб

За минувшие сутки, 9 декабря, Силы обороны отбили атаки россиян у 13 населенных пунктов на Донбассе. Об этом говорится в утренней сводке Генштаба ВСУ.

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Как отмечается, подразделения Сил обороны отразили атаки российских оккупантов в районах населенных пунктов Площанка, Невское, Белогоровка Луганской области и Яковлевка, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Опытное, Курдюмовка, Дружба, Невельское, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

Противник нанес пять ракетных и около 20 авиационных ударов, а также совершил более 60 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Подразделения украинских ракетных войск и артиллерии за минувшие сутки поразили четыре пункта управления и пять районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники оккупантов.

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Наталія Медведєва

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