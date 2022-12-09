На ключевых направлениях на Донбассе ситуация очень тяжелая. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в вечернем видеообращении вечером 9 декабря.

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"Фронтовая ситуация остается очень тяжелой на ключевых направлениях на Донбассе – Бахмут, Соледар, Марьинка, Кременная", – сказал президент.

Он подчеркнул, что российские оккупанты фактически разрушили Бахмут.

"На земле этих районов уже давно не осталось живого места – не поврежденного снарядами и огнем. Оккупанты фактически разрушили Бахмут – еще один город Донбасса, который российская армия превратила в выжженные руины", – сказал Зеленский.

Президент поблагодарил всех героев, всех солдат и командиров, которые держат фронт на этих направлениях, отбивают атаки и наносят врагу ощутимые потери.

Наталія Медведєва

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