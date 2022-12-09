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Оккупанты давят под Бахмутом, артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям войск врага – Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 18:29
Оккупанты давят под Бахмутом, артиллеристы ВСУ бьют по скоплениям войск врага – Генштаб - Фото
Фото: Генштаб ВСУ

Сегодня, 9 декабря, российские оккупанты продолжали атаковать под Бахмутом, артиллеристы Вооруженных Сил Украины наносили удары по скоплениям вражеских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке.

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Как отмечается, на Лиманском и Авдеевском направлениях российские войска пытаются улучшить тактическое положение, на других направлениях – стараются сдерживать Силы обороны Украины, обстреливают позиции наших войск и гражданские объекты.

На Бахмутском направлении противник продолжает сосредотачивать усилия на ведении наступления – ведет обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

Под огнем – Верхнекаменское, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Бахмут, Опытное, Андреевка, Белая Гора, Курдюмовка, Озаряновка, Дилиевка и Железное Донецкой области.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны за текущие сутки поразили два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники.

Читайте также: ВСУ ударили по РФ в Запорожской области, около 240 раненых, госпитали заполнены — Генштаб

Наталія Медведєва
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война генштаб
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