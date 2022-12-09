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ВСУ ударили по РФ в Запорожской области, около 240 раненых, госпитали заполнены — Генштаб

Цей матеріал також доступний українською
09.12.2022, 07:36
ВСУ ударили по РФ в Запорожской области, около 240 раненых, госпитали заполнены — Генштаб - Фото
Бойцы ВСУ (Фото: Генштаб ВСУ)

Вооруженные Силы Украины нанесли ряд ударов по российским оккупантам в Запорожской области, противник потерял около 240 человек ранеными. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.

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Военные заявляют, что 7 декабря ВСУ ударили по россиянам в районах Бердянска, Токмака, Мелитополя, Днепрорудного, Пологов и Васильевки, ранив около 240 захватчиков. 

Также были уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе туберкулезного диспансера Токмака госпиталь полностью заполнен ранеными оккупантами. 

За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружений, техники и два склада боеприпасов. 

На Донбассе были отбиты атаки РФ в районе Белогоровки Луганской области и Клещеевки и Марьинки Донецкой области. 

Читайте также: В Луганской области подразделение РФ за неделю потеряло до 70% личного состава — Генштаб

Дмитро Гриниченко
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война Донбасс запорожская область генштаб потери России
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