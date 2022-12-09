ВСУ ударили по РФ в Запорожской области, около 240 раненых, госпитали заполнены — Генштаб
Вооруженные Силы Украины нанесли ряд ударов по российским оккупантам в Запорожской области, противник потерял около 240 человек ранеными. Об этом сообщили в сводке Генерального штаба ВСУ.
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Военные заявляют, что 7 декабря ВСУ ударили по россиянам в районах Бердянска, Токмака, Мелитополя, Днепрорудного, Пологов и Васильевки, ранив около 240 захватчиков.
Также были уничтожены три склада боеприпасов и около 20 единиц военной техники разных типов. Развернутый на базе туберкулезного диспансера Токмака госпиталь полностью заполнен ранеными оккупантами.
За прошедшие сутки ракетные войска и артиллерия ВСУ поразили восемь пунктов управления, 11 районов сосредоточения личного состава, вооружений, техники и два склада боеприпасов.
На Донбассе были отбиты атаки РФ в районе Белогоровки Луганской области и Клещеевки и Марьинки Донецкой области.
- Армия России, вероятно, перебросила подразделения воздушно-десантных войск на Донбасс.
- Сохранение за собой оккупированного Сватово Луганской области, вероятно, будет приоритетом россиян.
- Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, однако Силы обороны Украины знают об этом и активно противодействуют.
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