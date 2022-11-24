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Россия, вероятно, перебросила подразделения ВДВ на Донбасс – разведка Британии

Цей матеріал також доступний українською
24.11.2022, 09:05
Россия, вероятно, перебросила подразделения ВДВ на Донбасс – разведка Британии - Фото
Российские оккупанты (фото - ЕРА)

Армия России, вероятно, перебросила подразделения воздушно-десантных войск на Донбасс. Об этом сообщается в сводке британской разведки.

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В сентябре и октябре большинство ослабленный войск ВДВ обороняли правый берег Херсонской области. По данным британцев, за последние две недели РФ, вероятно, разместила основные силы ВДВ в Луганской и Донецкой областях.

Некоторые подразделения, вероятно, были усилены плохо обученными мобилизованными, которые разбавят элитные войска.

По прогнозу британцев, РФ, скорее всего, использует силы ВДВ на наиболее важных направлениях, в частности на направлениях Сватово-Кременная и под Бахмутом. 

Россия, вероятно, перебросила подразделения ВДВ на Донбасс – разведка Британии

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Марко Сировой
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ВДВ война Донбасс бахмут армия рф сватово Кременная войска россии разведка великобритании
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