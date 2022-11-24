Оккупанты делают бетонные конструкции в Крыму и везут в сторону Армянска: сводка Генштаба
Российские оккупанты изготавливают в Крыму железобетонные конструкции и тянут их к Армянску. Армия РФ ведет обстрелы и пытается наступать на Донбассе, сообщается в утренней сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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В оккупированном Крыму ведутся работы по изготовлению железобетонных конструкций – готовую конструкцию везут в сторону Армянска. Этот город находится на перешейке, соединяющем полуостров с материковой Украиной.
В Горловке Донецкой области оккупанты приказали изымать документы погибших наемников ЧВК Вагнера, не проводить судмедэкспертизу, а просто паковать их в санитарные мешки для транспортировки. Пункт назначения – неизвестен.
На Донбассе украинские военные отбили атаки в районах Бахмута, Клещеевки, Красногоровки, Марьинки, Озаряновки, Опытного и Яковлевки.
За сутки авиация ВСУ нанесла шесть ударов по скоплениям сил и техники и по двум позициям зенитных ракетных комплексов. Ракетные войска и артиллерия поразили четыре района скопления сил и техники, позицию ПВО и еще одни важный объекта врага.
- По данным разведки, в Крыму Россия строит укрепления в районе Джанкоя, но эвакуации пока не видно.
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