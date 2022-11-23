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Крым. Россия строит укрепления в районе Джанкоя, но эвакуации пока не видно — разведка

Цей матеріал також доступний українською
23.11.2022, 12:43
Крым. Россия строит укрепления в районе Джанкоя, но эвакуации пока не видно — разведка - Фото
Оккупанты в Крыму (Фото: EPA)

Российские оккупанты строят укрепления в Джанкойском районе временно оккупированного Крыма, но эвакуации пока нет. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Черняк, передает Укринформ.

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По его словам, Россия готовит полуостров к обороне и создает позиционные районы вблизи Джанкоя. Одновременно он отметил, что разведка не подтверждает слухи об эвакуации оккупантов с севера Крыма. 

Противник создает линию обороны на левом берегу Днепра в Херсонской области и на административной границе с Крымом. 

"Для них это очень важно, ведь в результате контрнаступления украинских сил север Крыма будет зоной поражения ВСУ", — сказал разведчик.

Черняк заявил, что большинство россиян и коллаборационистов из Херсонской и Запорожской областей пытаются попасть не в Крым, а на территорию России, так как понимают, что рано или поздно Украина освободит полуостров. 

Читайте также: Россия ждет наступления ВСУ на Крым и укрепляет оборону. Нужна артиллерия и снаряды — ГУР 

Дмитро Гриниченко
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война Крым разведка джанкой наступление ВСУ
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