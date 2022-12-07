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ВСУ: Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, активно противодействуем

Цей матеріал також доступний українською
07.12.2022, 16:38
ВСУ: Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, активно противодействуем - Фото
Артиллерийский обстрел оккупантов (Фото: EPA)

Россияне готовят контрнаступление на Луганском направлении, однако Силы обороны Украины знают об этом и активно противодействуют. Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый в эфире телемарафона.

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"На Луганском направлении, элементом которого является и Купянское, готовят контрнаступательную операцию, но мы об этом знаем, мы отслеживаем их действия и активно этому противодействуем – в районе Сватова и других районов, где они пытаются контратаковать", – сказал Череватый.

Спикер Восточной группировки войск подчеркнул, что ситуация сложная, но контролируемая, и она существенно отличается от ситуации на Авдеевском и Бахмутском направлениях, где россияне давно сосредоточили "огромное количество" своих сил и средств, ежедневно проводят десятки штурмов, применяя все виды ствольной артиллерии, реактивные системы залпового огня, авиацию – штурмовую, армейскую, ударные вертолеты Ка-52.

"А там (на Луганском направлении. – Прим. ред.) они, скажем так, только в интенции что-то делать, и мы знаем, что они хотят делать, и уже активно этому противодействуем", – сказал Череватый.

Он также рассказал о влиянии погодных условий на боевые действия на Бахмутском и Авдеевском направлениях – сейчас россияне стали штурмовать в основном малыми группами, особенно "вагнеровцы".

По его словам, наемники ЧВК разбиваются на малые штурмовые группы и после налета артиллерии пытаются проникнуть на передовые позиции ВСУ, чтобы начать ближний бой.

"Мы тоже за этим наблюдаем, в том числе применяя беспилотные аппараты, и наносим удары – и на дальних подступах, и, когда они уже ближе подходят к траншее, непосредственно из стрелкового оружия, гранатометов и пулеметов", – сказал Череватый.

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Оксана Житнюк
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