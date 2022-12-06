UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Данилов заявил, что наступление ВСУ закончится весной в Севастополе, Донецке и Луганске

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 23:02
Данилов заявил, что наступление ВСУ закончится весной в Севастополе, Донецке и Луганске - Фото
Алексей Данилов (Фото: СНБО)

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск. Об этом он написал в Twitter. 

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии Украинской Народной Республики (УНР) по тылам армий большевиков и российских имперцев, который закончился успехом. 

Он отметил, что в 2022 году этот поход продолжится и закончится украинской весной в освобожденных Севастополе, Донецке и Луганске. 

"Украинская зима — ключевой этап большой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины", — заявил Данилов. 

Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.

Читайте также: Подоляк гарантирует, что через полгода будет в Ялте. Это совпадает с прогнозом Буданова

Дмитро Гриниченко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
война Луганск Крым Донецк севастополь Алексей Данилов наступление ВСУ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Manual QA Engineer
Киев Ligamedia
Бізнес-адміністратор
Киев Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 