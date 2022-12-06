Данилов заявил, что наступление ВСУ закончится весной в Севастополе, Донецке и Луганске
Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск. Об этом он написал в Twitter.
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По его словам, 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии Украинской Народной Республики (УНР) по тылам армий большевиков и российских имперцев, который закончился успехом.
Он отметил, что в 2022 году этот поход продолжится и закончится украинской весной в освобожденных Севастополе, Донецке и Луганске.
"Украинская зима — ключевой этап большой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины", — заявил Данилов.
Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.
- Недавно министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что не стоит выделять Крым в вопросе освобождения временно оккупированных территорий, так как он ничем не отличается от других захваченных регионов Украины.
- Министр обороны Алексей Резников считает, что Украина может вернуть временно оккупированный Крым без боев.
- Российские оккупанты строят укрепления в Джанкойском районе Крыма, но эвакуации пока нет, заявляли в ГУР.
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