Данилов заявил, что наступление ВСУ закончится весной в Севастополе, Донецке и Луганске

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что весной Вооруженные Силы Украины освободят Севастополь, Донецк и Луганск. Об этом он написал в Twitter.

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По его словам, 6 декабря 1919 года начался Зимний поход армии Украинской Народной Республики (УНР) по тылам армий большевиков и российских имперцев, который закончился успехом.

Он отметил, что в 2022 году этот поход продолжится и закончится украинской весной в освобожденных Севастополе, Донецке и Луганске.

"Украинская зима — ключевой этап большой войны за независимость. С Днем Вооруженных Сил Украины", — заявил Данилов.

Высказывание секретаря СНБО совпадает с прогнозом начальника военной разведки Кирилла Буданова, который заявлял, что война будет длиться "не так уж долго", и до конца весны 2023-го Вооруженные Силы Украины войдут в Крым.

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Дмитро Гриниченко

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