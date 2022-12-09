Силы обороны Украины уничтожили еще 310 оккупантов: сводка потерь армии РФ
За сутки армия Россия потеряла 310 военных ликвидированными, с начала полномасштабной войны – 93 390. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.
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С 24 февраля по 9 декабря Силы обороны Украины уничтожили:
личного состава ‒ около 93 390 (+310) человек ликвидировано;
танков ‒ 2937 (0);
боевых бронированных машин ‒ 5912 (+1);
артиллерийских систем – 1926 (+1);
РСЗО – 395 (0);
средств ПВО ‒ 211 (0);
самолетов – 281 (0);
вертолетов – 264 (0);
БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (0);
крылатых ракет ‒ 592 (0);
кораблей/катеров ‒ 16 (0);
автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3);
спецтехники ‒ 164 (0).
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