Силы обороны Украины уничтожили еще 310 оккупантов: сводка потерь армии РФ

За сутки армия Россия потеряла 310 военных ликвидированными, с начала полномасштабной войны – 93 390. Об этом сообщается в сводке Генштаба Вооруженных Сил Украины.

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С 24 февраля по 9 декабря Силы обороны Украины уничтожили:

личного состава ‒ около 93 390 (+310) человек ликвидировано;

танков ‒ 2937 (0);

боевых бронированных машин ‒ 5912 (+1);

артиллерийских систем – 1926 (+1);

РСЗО – 395 (0);

средств ПВО ‒ 211 (0);

самолетов – 281 (0);

вертолетов – 264 (0);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 1603 (0);

крылатых ракет ‒ 592 (0);

кораблей/катеров ‒ 16 (0);

автомобильной техники и автоцистерн – 4531 (+3);

спецтехники ‒ 164 (0).

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Марко Сировой

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