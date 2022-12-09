Россия заплатит Ирану за "мопеды" истребителями, вертолетами, системами ПВО – NBC News

Россия оказывает беспрецедентный уровень военной и технической поддержки Ирану в обмен на поставки Тегераном оружия для войны против Украины. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на высокопоставленных представителей администрации президента США Джо Байдена.

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Как отмечается, в рамках расширенного партнерства Россия может предоставить Ирану современное военное оборудование и компоненты, включая вертолеты и системы ПВО.

Весной иранские пилоты обучались в России полетам на истребителях Су-35, что, по словам официальных лиц, указывает на то, что Иран может начать получать эти самолеты в течение следующего года.

По словам официальных лиц, Россия рассчитывает на сотрудничество с Ираном в разработке оружия, включая, возможно, создание в России совместной линии по производству беспилотников.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана по региону, – заявил один высокопоставленный чиновник администрации Байдена. – Мы поделились этой информацией с партнерами на Ближнем Востоке и во всем мире".

Официальные лица заявили, что США рассматривают варианты объединения группы стран-единомышленниц для обсуждения военного сотрудничества между Ираном и Россией, и работают с другими странами, чтобы гарантировать, что Россия и Иран не смогут перемещать через них оборудование, оружие или деньги.

СПРАВКА. Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно . Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно научились сбивать подавляющее большинство "шахедов".

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Наталія Медведєва

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