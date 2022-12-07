Россия заказала у Ирана "сотни" баллистических ракет и беспилотников – источник dpa в ООН

Страна-террорист Россия вновь заказала у Ирана дроны и баллистические ракеты для продолжения тотальной войны против Украины. Об этом со ссылкой на дипломатические источники в ООН пишет Zeit.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

"Мы знаем, что Иран планирует увеличить поставки беспилотников и ракет в Россию в значительных объемах", – сказал один из собеседников агентства dpa.

По словам дипломата, речь идет о "сотнях" ракет и дронов, которые, однако, пока не поставлены оккупантам.

"Я не думаю, что они уже отгружены, но они определенно есть в списках заказов [россиян]", — отметил источник в Нью-Йорке.

СПРАВКА. Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно . Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно научились сбивать подавляющее большинство "шахедов".

После перерыва в несколько недель в атаках с использованием иранских дронов-камикадзе Россия вновь применила их против Украины вечером 6 декабря и в ночь на 7 декабря.

Глава Офиса президента Андрей Ермак написал в Telegram, что "когда ты технологически отстал, санкции обрезали тебе доступ к технологиям, твои ракеты постепенно заканчиваются, а желаемого эффекта от террора до сих пор нет – ты достаешь из ящика дешевые "мопеды" в надежде, что они помогут сломать сильный народ Украины".

"Но методика уничтожения "мопедов" отработана, и ты снова останешься с носом", – добавил он.

Євген Пилипенко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.