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В Днепре прогремел ряд взрывов. Военные сообщили о работе ПВО — атакуют Shahed-136

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 22:23
В Днепре прогремел ряд взрывов. Военные сообщили о работе ПВО — атакуют Shahed-136 - Фото
Вспышки над Днепром (Фото: скриншот с видео)

В Днепре прогремели взрывы, военные заявили о работе противовоздушной обороны в областном центре. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

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По словам местных жителей, в областном центре прогремело несколько взрывов — в небе были видны вспышки.

В воздушном командовании "Восток" сообщили, что в городе работает ПВО и призвали не снимать и не выкладывать работу военных по целям.

Официальной информации от местной военной администрации пока не было.

Местные паблики также пишут о звуках, которые напоминают гул иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

ОБНОВЛЕНО в 22:40. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил атаку иранскими беспилотниками, заявив, что "ночные байкеры" россиян будут "припаркованы". 

Читайте также: Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Дмитро Гриниченко
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ракетные удары война пво днепр дроны-камикадзе
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