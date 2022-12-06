В Днепре прогремел ряд взрывов. Военные сообщили о работе ПВО — атакуют Shahed-136
В Днепре прогремели взрывы, военные заявили о работе противовоздушной обороны в областном центре. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.
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По словам местных жителей, в областном центре прогремело несколько взрывов — в небе были видны вспышки.
В воздушном командовании "Восток" сообщили, что в городе работает ПВО и призвали не снимать и не выкладывать работу военных по целям.
Официальной информации от местной военной администрации пока не было.
Местные паблики также пишут о звуках, которые напоминают гул иранских дронов-камикадзе Shahed-136.
ОБНОВЛЕНО в 22:40. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил атаку иранскими беспилотниками, заявив, что "ночные байкеры" россиян будут "припаркованы".
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