В Днепре прогремел ряд взрывов. Военные сообщили о работе ПВО — атакуют Shahed-136

В Днепре прогремели взрывы, военные заявили о работе противовоздушной обороны в областном центре. Об этом LIGA.net сообщили местные жители.

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По словам местных жителей, в областном центре прогремело несколько взрывов — в небе были видны вспышки.

В воздушном командовании "Восток" сообщили, что в городе работает ПВО и призвали не снимать и не выкладывать работу военных по целям.

Официальной информации от местной военной администрации пока не было.

Местные паблики также пишут о звуках, которые напоминают гул иранских дронов-камикадзе Shahed-136.

ОБНОВЛЕНО в 22:40. Глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук подтвердил атаку иранскими беспилотниками, заявив, что "ночные байкеры" россиян будут "припаркованы".

В ночь на 5 декабря армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. В Кривом Роге три ракеты поразили промышленное предприятие – Вилкул сообщал об "очень значительных" разрушениях.

Вечером 6 декабря россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу.

5 декабря враг выпустил по Украине свыше 70 ракет, 61 из них сбили.

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Дмитро Гриниченко

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