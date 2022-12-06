Россияне ударили ракетой по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге
06.12.2022, 18:56
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)
Вечером 6 декабря россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.
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Вилкул сообщил о ракетном ударе по объекту промышленной инфраструктуры, других подробностей пока нет.
В ночь на 5 декабря армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. В Кривом Роге три ракеты поразили промышленное предприятие – Вилкул сообщал об "очень значительных" разрушениях.
- По данным разведки, часть ракет Россия отправляет для ударов по Украине прямо с конвейера.
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