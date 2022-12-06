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Россияне ударили ракетой по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 18:56
Россияне ударили ракетой по объекту промышленной инфраструктуры в Кривом Роге - Фото
Российская ракета (иллюстративное фото - ЕРА)

Вечером 6 декабря россияне нанесли ракетный удар по Кривому Рогу. Об этом сообщил глава военной администрации Александр Вилкул.

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Вилкул сообщил о ракетном ударе по объекту промышленной инфраструктуры, других подробностей пока нет.

В ночь на 5 декабря армия России нанесла ракетные удары по Кривому Рогу и Запорожью. В Кривом Роге три ракеты поразили промышленное предприятие – Вилкул сообщал об "очень значительных" разрушениях.

  • По данным разведки, часть ракет Россия отправляет для ударов по Украине прямо с конвейера. 

Читайте также: Россия решила идти до конца и потратить "в ноль" все ракеты – Буданов

Оксана Житнюк
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война ракетный удар кривой рог
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