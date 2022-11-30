Первая партия иранских "шахедов" у России, вероятно, закончилась – Воздушные силы

У России, вероятно, закончилась первая партия иранских дронов Shahed-136. Об этом сообщил представитель командования Воздушных сил Вооруженных Сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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Он отметил, что российские оккупанты уже около двух недель не используют "шахеды" для ударов по Украине.

"Уже две недели примерно не наблюдаем, а может и больше, этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия, которая им поступила, уже закончилась", – сказал Игнат.

По его словам, оккупанты применили против Украины более 400 этих барражирующих боеприпасов.

"Где-то 340 сбито этих БПЛА противовоздушной обороной. Была информация, что Россия заказала их примерно 1740. Вероятно, сейчас нет возможности их получать, возможно, идут процессы политического характера", – заявил спикер Воздушных сил.

До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.

23 ноября британская разведка предположила, что Россия исчерпала свой запас иранских дронов.

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Наталія Медведєва

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