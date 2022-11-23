Британская разведка: Россия, вероятно, исчерпала запас иранских БПЛА и будет искать новые
Россияне, вероятно, исчерпали запас иранских дронов и будут пытаться закупать новые партии БПЛА, чтобы продолжать атаковать Украину. Об этом сообщили в сводке разведки Великобритании.
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Разведчики заявляют, что с сентября Россия, скорее всего, запустила сотни иранских беспилотников против Украины — речь идет как о дронах-камикадзе, так и о многоразовых системах. БПЛА иранского производства использовались против тактических военных целей и объектов инфраструктуры.
В последнее время российское командование, вероятно, направило беспилотники на медицинские учреждения.
Британцы предполагают, что Россия закупила БПЛА, чтобы компенсировать острую нехватку крылатых ракет, однако этот подход имел ограниченный успех — большинство беспилотников уничтожила украинская оборона.
Отмечается, что об ударах беспилотниками не сообщалось с 17 ноября, что может свидетельствовать об исчерпании запаса дронов у России, который оккупанты будут пытаться восполнить.
Россия сможет закупать БПЛА за границей быстрее, чем производить новые крылатые ракеты внутри страны, резюмировали в сводке.
- 7 октября в МИД официально обвинили Иран в соучастии в агрессии против Украины в виде поставок России сотен дронов. Президенту Зеленскому было предложено разорвать дипломатические отношения с Ираном.
- 2 ноября Дмитрий Кулеба заявил, что Украина будет "безжалостной", если Иран не откажется от поставок оружия России.
- До 5 ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах". Зеленский назвал это враньем.
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