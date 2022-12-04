США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию

Соединенные Штаты Америки изменили приоритет во внешней политике по отношению к Ирану. Вместо того чтобы пытаться возобновить международное ядерное соглашение, США сосредоточатся на том, чтобы не допустить поставок иранского оружия в Россию, заявил агентству Bloomberg спецпредставитель США по Ирану Роберт Мелли.

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"Иран не заинтересован в [ядерном] соглашении, и мы сосредоточены на других вещах. Прямо сейчас мы можем изменить ситуацию, пытаясь сдержать и сорвать поставки оружия в Россию и пытаясь поддержать фундаментальные стремления иранского народа", – сказал он.

Мелли заявил, что Иран постоянно выдвигает неприемлемые требования для возобновления ядерного соглашения. США не собираются ему подыгрывать, и потому не видят смысла в таких переговорах.

Хотя контакты между официальными лицами Европейского Союза и Ирана продолжаются и переговоры формально не приостановлены, никаких реальных обсуждений не было с конца августа, сказал Мелли.

Ядерное соглашение, заключенное в 2015 году с участием Барака Обамы, предусматривало отмену западных санкций против Ирана в обмен на ограничение ядерной программы страны на 10 лет. Главным условием был вывоз из Ирана 97% уже сделанного обогащенного урана и отказ от дальнейшего производства. Иран начал поэтапно отказываться от ядерного соглашения с 2015 года после решения Дональда Трампа о выходе США из него и усилении санкций против Тегерана. Другие участники соглашения выступали за то, чтобы оно было сохранено.

Теперь США сфокусируются на том, чтобы "сорвать, задержать, сдержать и обложить санкциями" поставки оружия в Россию из Ирана.

Он предупредил, что передача ракет или помощь в строительстве новых мощностей по производству оружия в России будет расцениваться как "пересечение новых линий".

До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

23 ноября британская разведка предположила, что Россия исчерпала свой запас иранских дронов.

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Андрій Водяний

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