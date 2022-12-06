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Китай не передавал России ничего, кроме огромного количества стиральных машин — Буданов

Цей матеріал також доступний українською
06.12.2022, 17:34
Китай не передавал России ничего, кроме огромного количества стиральных машин — Буданов - Фото
Кирилл Буданов (Фото: скриншот с видео)

Китай не поставляет России ничего, кроме бытовых товаров, Иран также не передавал баллистические ракеты, которые хочет получить Москва. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.

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По его словам, на сегодняшний день Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты, передача которых ожидалась ранее. 

Он отметил, что Китай также не оказывает военную помощь РФ.

"Ничего особенно из Китая, кроме огромного количества стиральных машинок, телевизоров и других бытовых средств, доставлено не было", — сказал военачальник.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

Читайте также: Глава МИД КНР встретился с послом РФ. Сказал: страны "не согласны с политикой грубой силы"

Дмитро Гриниченко
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Китай война Иран разведка Кирилл Буданов
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