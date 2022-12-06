Китай не передавал России ничего, кроме огромного количества стиральных машин — Буданов

Китай не поставляет России ничего, кроме бытовых товаров, Иран также не передавал баллистические ракеты, которые хочет получить Москва. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.

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По его словам, на сегодняшний день Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты, передача которых ожидалась ранее.

Он отметил, что Китай также не оказывает военную помощь РФ.

"Ничего особенно из Китая, кроме огромного количества стиральных машинок, телевизоров и других бытовых средств, доставлено не было", — сказал военачальник.

СПРАВКА. Китай заявляет о своей "нейтральной" позиции по войне России против Украины, которую Пекин называет "украинским кризисом". КНР неоднократно повторяла клише российской пропаганды о том, что РФ на войну "спровоцировали" НАТО и США, а также не осуждала войну, которую Москва ведет для уничтожения украинского народа, однако одновременно заявляла о приверженности принципу территориальной целостности и нерушимости установленных границ. Китайские официальные лица регулярно призывают к переговорам и говорят, что они "за мир во всем мире".

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Дмитро Гриниченко

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