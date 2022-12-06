Китай не передавал России ничего, кроме огромного количества стиральных машин — Буданов
Китай не поставляет России ничего, кроме бытовых товаров, Иран также не передавал баллистические ракеты, которые хочет получить Москва. Об этом в эфире национального телемарафона сообщил начальник Главного управления разведки Минобороны генерал-майор Кирилл Буданов.
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По его словам, на сегодняшний день Иран так и не поставил России ни одной баллистической ракеты, передача которых ожидалась ранее.
Он отметил, что Китай также не оказывает военную помощь РФ.
"Ничего особенно из Китая, кроме огромного количества стиральных машинок, телевизоров и других бытовых средств, доставлено не было", — сказал военачальник.
- Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России, заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.
- Президент США Джо Байден и глава КНР Си Цзиньпин 14 ноября обсудили войну России против Украины, а также согласились с недопустимостью применения ядерного оружия.
- Вероятность войны НАТО и России очень высока, также возможен конфликт между Китаем и США, заявил заместитель министра обороны Польши Марцин Очепа.
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