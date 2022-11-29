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Глава МИД Польши: Некоторые в НАТО входят в зависимость от Китая. Повторение ошибки с РФ

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 17:58
Глава МИД Польши: Некоторые в НАТО входят в зависимость от Китая. Повторение ошибки с РФ - Фото
Збигнев Рау (Фото: EPA)

Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России. Об этом заявил глава министр иностранных дел Польши Збигнев Рау перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, цитирует его TVP.

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По его словам, НАТо сегодня сосредоточен на атаках России на критическую инфраструктуру Украины. 

"Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму в этом отношении, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО", — сказал министр.

Он отметил, что в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимость от критической инфраструктуры России. 

"Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение", — заявил Рау. 

Читайте также: НАТО обсудит новый подход к членству Украины. Также нужно противостоять Путину — МИД Чехии 

Дмитро Гриниченко
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Китай война польша нато критическая инфраструктура
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