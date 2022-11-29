Глава МИД Польши: Некоторые в НАТО входят в зависимость от Китая. Повторение ошибки с РФ
Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России. Об этом заявил глава министр иностранных дел Польши Збигнев Рау перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, цитирует его TVP.
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По его словам, НАТо сегодня сосредоточен на атаках России на критическую инфраструктуру Украины.
"Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму в этом отношении, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО", — сказал министр.
Он отметил, что в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимость от критической инфраструктуры России.
"Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение", — заявил Рау.
- Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года.
- Российский диктатор Владимир Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Бухаресте.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
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