Некоторые члены НАТО входят в зависимость от Китая, что является повторением ошибки с зависимостью от России. Об этом заявил глава министр иностранных дел Польши Збигнев Рау перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, цитирует его TVP.

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По его словам, НАТо сегодня сосредоточен на атаках России на критическую инфраструктуру Украины.

"Это момент не только для поддержки Украины, которая должна пережить зиму в этом отношении, но и отражение нашей зависимости от других стран, когда речь идет о нашей критической инфраструктуре в НАТО", — сказал министр.

Он отметил, что в прошлом партнеры Польши ставили себя и других в зависимость от критической инфраструктуры России.

"Сейчас у нас есть такие сигналы, как из Китая, если учитывать ситуацию в разные европейские сезоны, которые тоже имеют военное значение", — заявил Рау.

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Дмитро Гриниченко

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