Глава МИД Польши: Без выхода Украины на границы 1991 года мира не будет. Они имеют право

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, цитирует его TVP.

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По его словам, в Европе не будет мира, если Украина не восстановит суверенитет и территориальную целостность. Он отметил, что у НАТО нет альтернативы, кроме как совместно поддерживать Украину до конца.

"Если бы это не было соблюдено, значит, Россия одержала бы величайшую политическую победу, а именно, удалось бы нас разделить", — сказал он.

Рау убежден, что Украина имеет полное право вернуть свои территории в рамках международно признанных границ.



"НАТО последовательно проводит политику сдерживания и укрепления восточного фланга, включая зону стран Балтии, здесь на первом месте находится Польша", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не может добиться каких-либо успехов на поле боя, поэтому атакует энергетическую инфраструктуру и таким образом хочет сломить боевой дух украинцев.

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Дмитро Гриниченко

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