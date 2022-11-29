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Глава МИД Польши: Без выхода Украины на границы 1991 года мира не будет. Они имеют право

Цей матеріал також доступний українською
29.11.2022, 16:44
Глава МИД Польши: Без выхода Украины на границы 1991 года мира не будет. Они имеют право - Фото
Збигнев Рау (Фото: EPA)

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, цитирует его TVP.

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По его словам, в Европе не будет мира, если Украина не восстановит суверенитет и территориальную целостность. Он отметил, что у НАТО нет альтернативы, кроме как совместно поддерживать Украину до конца. 

"Если бы это не было соблюдено, значит, Россия одержала бы величайшую политическую победу, а именно, удалось бы нас разделить", — сказал он.

Рау убежден, что Украина имеет полное право вернуть свои территории в рамках международно признанных границ. 

"НАТО последовательно проводит политику сдерживания и укрепления восточного фланга, включая зону стран Балтии, здесь на первом месте находится Польша", — заявил дипломат.

Он подчеркнул, что Россия не может добиться каких-либо успехов на поле боя, поэтому атакует энергетическую инфраструктуру и таким образом хочет сломить боевой дух украинцев. 

Читайте также: НАТО обсудит новый подход к членству Украины. Также нужно противостоять Путину — МИД Чехии 

Дмитро Гриниченко
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война польша нато Збигнев Рау
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