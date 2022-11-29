Глава МИД Польши: Без выхода Украины на границы 1991 года мира не будет. Они имеют право
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау считает, что Украина имеет право вернуть все свои территории в границах 1991 года. Об этом он сказал перед встречей глав МИД стран НАТО в Бухаресте, цитирует его TVP.
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По его словам, в Европе не будет мира, если Украина не восстановит суверенитет и территориальную целостность. Он отметил, что у НАТО нет альтернативы, кроме как совместно поддерживать Украину до конца.
"Если бы это не было соблюдено, значит, Россия одержала бы величайшую политическую победу, а именно, удалось бы нас разделить", — сказал он.
Рау убежден, что Украина имеет полное право вернуть свои территории в рамках международно признанных границ.
"НАТО последовательно проводит политику сдерживания и укрепления восточного фланга, включая зону стран Балтии, здесь на первом месте находится Польша", — заявил дипломат.
Он подчеркнул, что Россия не может добиться каких-либо успехов на поле боя, поэтому атакует энергетическую инфраструктуру и таким образом хочет сломить боевой дух украинцев.
- Российский диктатор Владимир Путин пытается заморозить Украину, чтобы заставить украинский народ подчиниться РФ, заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли в Бухаресте.
- Несмотря на ракетный террор, который устраивает Россия, чтобы "заморозить" украинцев зимой, лишить их света, воды и газа, Путин проиграет, а украинский народ выстоит – и Украина станет членом НАТО, заявил генсек Йенс Столтенберг.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что в НАТО рассмотрят предоставление новой военной и энергетической помощи Украине.
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