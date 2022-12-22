Зеленский: Два государства-террориста, Россия и Иран, нашли друг друга

Россия и Иран объединили усилия, и теперь только вопрос времени, когда от их агрессии пострадает кто-то еще. Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время выступления в Конгрессе США.

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"Два государства-террориста, Россия и Иран, нашли друг друга в агрессии против Украины, и теперь только вопрос времени, когда они объединятся против кого-то еще", – сказал Зеленский.

Он напомнил, что Россия использует иранские ударные дроны для разрушения энергетической инфраструктуры Украины.

"Скоро Рождество, и многие в Украине будут встречать его при свечах – не ради создания рождественского настроения, а потому что российские удары и иранские дроны лишили людей электричества", – сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что страны, которые практикуют государственный терроризм, должны быть привлечены к ответственности зап то, что они творят.

21 декабря Зеленский приехал в США, у него запланированы встреча с президентом США Джо Байденом и выступление перед Конгрессом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Сергій Бережний

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