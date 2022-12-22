Президент Владимир Зеленский выступает в Конгрессе США.
- 21 декабря Зеленский приехал в США, он встретился с президентом США Джо Байденом.
Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы вместе противостоим агрессору: Байден и Зеленский сказали на брифинге
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