Президенты Джо Байден и Владимир Зеленский дают пресс-конференцию.
- Ранее Зеленский написал, что прибыл в Вашингтон, "чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку, а также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы".
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