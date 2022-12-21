"Я в Вашингтоне, чтобы поблагодарить за поддержку". Зеленский прилетел в США – видео

Президент Владимир Зеленский прибыл в США и поделился своими планами на этот визит. Об этом говорится в Facebook президента.

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"Сегодня я – в Вашингтоне, чтобы поблагодарить американский народ, президента и Конгресс за столь необходимую поддержку. А также продолжить сотрудничество для приближения нашей победы", – написал Зеленский.

Он сообщил, что проведет ряд переговоров по укреплению стойкости и обороноспособности Украины.

"В частности, с президентом США Джозефом Байденом обсудим двустороннее сотрудничество Украины и Соединенных Штатов Америки", – написал президент.

Он подчеркнул, что в следующем году Украина должна вернуть украинский флаг и свободу всей своей земле, всем своим людям.

Сегодня США выделили Украине новый пакет помощи, который будет состоять из $1 млрд, привлеченных по специальному распоряжению Госдепартамента, и еще $850 млн от Пентагона.

Наталія Медведєва

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