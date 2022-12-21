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Зеленский и Байден встретились в Овальном кабинете Белого дома – видео

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 21:44
Зеленский и Байден встретились в Овальном кабинете Белого дома – видео - Фото
Владимир Зеленский и Джо Байден (Фото: EPA)

Президент Владимир Зеленский и президент США Джо Байден встретились в Овальном кабинете Белого дома.

"Господин президент, хорошо, что вы вернулись, – сказал Байден Зеленскому. – Для меня большая честь быть рядом с вами в совместной защите от жестокой, жестокой войны, которую ведет Путин".

Президент США отметил, что война России против Украины длится уже 300 дней.

"Трудно поверить, что прошло 300 дней, и Путин жестоко посягнул на право украинцев на существование как нации и напал на невинный украинский народ только для того, чтобы запугать его", – добавил Байден.

Он отметив, что эскалация российских атак на энергетическую и гражданскую инфраструктуру – это попытка Путина использовать зиму как оружие.

Байден заверил, что американцы вместе с европейскими союзниками поддерживают Украину.

Новость дополняется

Наталія Медведєва
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Владимир Зеленский джо байден
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