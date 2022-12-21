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Пелоси о визите Зеленского в США: Он абсолютный герой, у Украины двухпартийная поддержка

Цей матеріал також доступний українською
21.12.2022, 16:41
Пелоси о визите Зеленского в США: Он абсолютный герой, у Украины двухпартийная поддержка - Фото
Нэнси Пелоси (Фото: EPA)

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Владимира Зеленского "абсолютным героем" накануне его визита в Вашингтон. Об этом она заявила в общении с журналистами. 

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По ее словам, для Конгресса США является честью принимать "абсолютного героя, который борется за демократию и ведет людей". 

"Я видела его в Киеве, было невероятно видеть смелость украинского народа, их преданность демократии и борьбу против нападения Путина — они ведут борьбу для всех нас", — заявила Пелоси. 

Она отметила, что Зеленский увидит мощную поддержку как со стороны Демократической партии, так и со стороны республиканцев. 

Читайте также: Это было его решение. Источники CNN рассказали, как организован визит Зеленского в США

Дмитро Гриниченко
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Владимир Зеленский война конгресс сша нэнси пелоси
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