Пелоси о визите Зеленского в США: Он абсолютный герой, у Украины двухпартийная поддержка

Спикер Палаты представителей США Нэнси Пелоси назвала президента Владимира Зеленского "абсолютным героем" накануне его визита в Вашингтон. Об этом она заявила в общении с журналистами.

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По ее словам, для Конгресса США является честью принимать "абсолютного героя, который борется за демократию и ведет людей".

"Я видела его в Киеве, было невероятно видеть смелость украинского народа, их преданность демократии и борьбу против нападения Путина — они ведут борьбу для всех нас", — заявила Пелоси.

Она отметила, что Зеленский увидит мощную поддержку как со стороны Демократической партии, так и со стороны республиканцев.

21 декабря Зеленский встретится с президентом США Джо Байденом в Вашингтоне и выступит перед Конгрессом.

Ожидается, что украинская делегация еще раз призовет Белый дом передать Вооруженным Силам Украины дальнобойные (до 300 км) ракеты ATACMS для систем HIMARS, а также разведывательно ударные беспилотники Grey Eagle и Reaper.

Байден пригласил Зеленского в Вашингтон, потому что война вступила в новую фазу, заявил представитель Белого дома Джон Кирби.

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Дмитро Гриниченко

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