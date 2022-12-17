Россия получила от Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed – ГУР

Россия получила из Ирана новую партию дронов-камикадзе Shahed, но она меньше, чем предыдущая. Об этом в эфире телемарафона сообщил спикер Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов.

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На вопрос ведущей, свидетельствует ли возобновление использования Россией "шахедов" о том, что Кремль получил новую партию дронов, он ответил: "Это новая партия. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "шахеды" не использовались".

"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "шахедов", очевидно меньшая", – добавил Юсов.

По его словам, Россия пока не получила от Ирана баллистические ракеты. "Такая вероятность существует. Сегодня отслеживается ситуация и прилагаются определенные усилия для того, чтобы этот сценарий не был реализован. Но такая угроза есть", – отметил представитель ГУР.

14 декабря над столицей и областью ПВО сбила 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

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Вадим Ребрина

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