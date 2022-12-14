В Киеве прогремели взрывы. Работает ПВО
14.12.2022, 06:27
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)
В Киевской области работает противовоздушная оборона, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба.
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В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы, на место едут профильные службы, сообщил в 06:41 мэр столицы Виталий Кличко.
Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.
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