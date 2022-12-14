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В Киеве прогремели взрывы. Работает ПВО

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 06:27
В Киеве прогремели взрывы. Работает ПВО - Фото
Виталий Кличко (фото - Віталій Кличко, Facebook)

В Киевской области работает противовоздушная оборона, сообщил глава ОВА Алексей Кулеба. 

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В Шевченковском районе Киева прогремели взрывы, на место едут профильные службы, сообщил в 06:41 мэр столицы Виталий Кличко.

Воздушная тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской и Винницкой областях.

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Марко Сировой
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воздушная тревога взрыв киев пво киевская область шевченковский район
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