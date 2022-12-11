Россияне начали запускать "шахеды" с Азовского моря

Российские войска во время последних атак запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по Украине из акватории Азовского моря. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.

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"С Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. С восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две последние атаки дронов были именно оттуда", – сказал он.

Игнат предположил, что россияне несколько недель не использовали иранские беспилотники не потому, что похолодало, а потому, что они закончились.

"Несколько недель не было активных атак. Вероятно, первая партия заканчивалась, и, возможно, поставляются уже новые. А может, это были остатки того, что им довезли в первый раз", – сказал он.

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Спикер Воздушных сил считает, что "шахеды" способны летать в морозы. Но помешать им может нелетная погода.

"Есть определенные погодные условия, такие как порывистый ветер, который, простым языком, может сдувать с курса БПЛА-"шахеды с большой плоскостью крыла. Также перепад температур из плюса в минус приводит к обледенению фюзеляжа, это может влиять на его применение", – объяснил он.

СПРАВКА. Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно . Ориентировочно в конце лета 2022 года Иран передал России барражирующие боеприпасы Shahed-136 и другие беспилотники, которые враг использовал для атак на военные и гражданские объекты в Украине. Несмотря на относительную простоту и дешевизну, дроны-камикадзе нанесли ущерб по меньшей мере энергосистеме, частично помещениям Минобороны и некоторым жилым домам. Силы обороны осенью оперативно научились сбивать подавляющее большинство "шахедов".

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Андрій Водяний

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