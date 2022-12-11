Россияне начали запускать "шахеды" с Азовского моря
Российские войска во время последних атак запускали дроны-камикадзе Shahed-136 по Украине из акватории Азовского моря. Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
"С Азовского моря сейчас запускают дроны-камикадзе. С восточной части Азовского моря, Краснодарский край. Две последние атаки дронов были именно оттуда", – сказал он.
Игнат предположил, что россияне несколько недель не использовали иранские беспилотники не потому, что похолодало, а потому, что они закончились.
"Несколько недель не было активных атак. Вероятно, первая партия заканчивалась, и, возможно, поставляются уже новые. А может, это были остатки того, что им довезли в первый раз", – сказал он.
Читайте также: Данилов подтвердил уничтожение иранских инструкторов, прибывших в Крым помогать России
Спикер Воздушных сил считает, что "шахеды" способны летать в морозы. Но помешать им может нелетная погода.
"Есть определенные погодные условия, такие как порывистый ветер, который, простым языком, может сдувать с курса БПЛА-"шахеды с большой плоскостью крыла. Также перепад температур из плюса в минус приводит к обледенению фюзеляжа, это может влиять на его применение", – объяснил он.
- Ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали объекты энергетики в Одесской области иранскими дронами-камикадзе. Они запустили 15 дронов, из которых удалось сбить 10.
- Атака произошла на следующий день после того, как NBC News сообщило, что Россия в обмен на дроны даст Ирану истребители, вертолеты, системы ПВО.
Читайте также: Россия заказала у Ирана "сотни" баллистических ракет и беспилотников – источник dpa в ООН
Комментарии