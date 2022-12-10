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Ночная атака дронами. В Одесской области повреждена инфраструктура, нет света – ОВА

Цей матеріал також доступний українською
10.12.2022, 09:46
Ночная атака дронами. В Одесской области повреждена инфраструктура, нет света – ОВА - Фото
Максим Марченко (Скриншот)

Ночью 10 декабря российские оккупанты атаковали Одесскую область иранскими дронами-камикадзе, повреждены объекты энергетической инфраструктуры. Об этом сообщил глава Одесской ОВА Максим Марченко.

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"Ночью враг атаковал область дронами-камикадзе. Повреждены объекты энергетической инфраструктуры и жилищного фонда", – написал глава ОВА.

По информации Марченко, два дрона были сбиты над морем подразделениями противовоздушной обороны ВСУ. 

"В результате удара практически во всех районах и общинах нашей области отсутствует свет", – сообщил глава ОВА. 

Он добавил, что энергетики уже работают над восстановлением поврежденной инфраструктуры.

Читайте также: Россия заплатит Ирану за "мопеды" истребителями, вертолетами, системами ПВО – NBC News

Наталія Медведєва
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война Иран дрон одесская область Максим Марченко
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