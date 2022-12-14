Появилось видео с обломком дрона, сбитого над Киевом. На нем написано "за Рязань"

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Журналисты телеканала Киев сняли на видео обломок сбитого дрона Shahed-136, которым сегодня утром Россия атаковала украинскую столицу.

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На обломке написано "за Рязань". Очевидно, оккупанты таким образом решили отомстить за взрывы на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью. В ВСУ не подтвердили причастность Украины к атакам, но заявили, что это результат российской агрессии.

LIGA.net публикует видео обломка иранского БПЛА, поскольку оно уже разошлось в сети Интернет.

ДОПОЛНЕНО В 9:38. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что сбитый вражеский "шахед" был обнаружен в одном из районов Киевской области.

Сегодня в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. По состоянию на 9:10 над Киевом и областью сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.

В результате атаки в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом.

Вадим Ребрина

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