Появилось видео с обломком дрона, сбитого над Киевом. На нем написано "за Рязань"
14.12.2022, 09:10
Скриншот с видео
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Журналисты телеканала Киев сняли на видео обломок сбитого дрона Shahed-136, которым сегодня утром Россия атаковала украинскую столицу.
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На обломке написано "за Рязань". Очевидно, оккупанты таким образом решили отомстить за взрывы на аэродромах стратегической авиации РФ в Энгельсе и под Рязанью. В ВСУ не подтвердили причастность Украины к атакам, но заявили, что это результат российской агрессии.
LIGA.net публикует видео обломка иранского БПЛА, поскольку оно уже разошлось в сети Интернет.
ДОПОЛНЕНО В 9:38. Руководитель полиции Киевской области Андрей Небытов сообщил, что сбитый вражеский "шахед" был обнаружен в одном из районов Киевской области.
- Сегодня в Шевченковском районе столицы раздались взрывы. По состоянию на 9:10 над Киевом и областью сбили 13 дронов-камикадзе Shahed-136.
- В результате атаки в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом.
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