В результате утренней российской атаки в Киеве и области есть разрушения – фото
14.12.2022, 08:20
Кирило Тимошенко (Фото: Telegram Кирила Тимошенка)
В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.
Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости
Он поблагодарил сил ПВО за работу, однако предупредил, что опасность еще не миновала и призвал оставаться в укрытиях.
В результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали, сообщила Суспильному пресс-секретарь ГСЧС Водолага.
- Как ранее сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Шевченковском районе Киева раздались взрывы. Над Киевом и областью сбили уже 10 дронов-камикадзе Shahed-136.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
ВакансииБольше вакансий
Junior SEO-спеціаліст
Киев • Ligamedia
Менеджер з продажу реклами
Киев • Ligamedia
Керівник відділу нативної реклами
Киев • Ligamedia
Менеджер/менеджерка спільнотиРазместить вакансию
Киев • Ligamedia
Последние новости
Комментарии