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В результате утренней российской атаки в Киеве и области есть разрушения – фото

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2022, 08:20
В результате утренней российской атаки в Киеве и области есть разрушения – фото - Фото
Кирило Тимошенко (Фото: Telegram Кирила Тимошенка)

В результате утренней атаки на Киев и область в столице повреждены два админздания, в городе Вишневое – частный дом. Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко.

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Он поблагодарил сил ПВО за работу, однако предупредил, что опасность еще не миновала и призвал оставаться в укрытиях.

В результате утренней российской атаки в Киеве и области есть разрушения – фото

В результате утренней российской атаки в Киеве и области есть разрушения – фото

В результате падения обломка от дрона в Киеве люди не пострадали, сообщила Суспильному пресс-секретарь ГСЧС Водолага.

  • Как ранее сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в Шевченковском районе Киева раздались взрывы. Над Киевом и областью сбили уже 10 дронов-камикадзе Shahed-136.
Вадим Ребрина
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киев вишневое Shahed
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