Зеленский: Не хочется, чтобы Нетаньяху балансировал между Украиной и Россией в этой войне

Президент Владимир Зеленский заявил, что не хотел бы, чтобы премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху продолжал "балансировать" между Украиной и Россией во время войны. Об этом Зеленский сказал на NYT DealBook Summit.

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Зеленский отметил, что он один раз говорил с Нетаньяху, после того, как тот был вновь избран на пост премьер-министра Израиля.

"Конечно, мы ждем поддержки Израилем нашего государства. Конечно, не хочется, чтобы Нетаньяху, как его коллеги, которые были до него, чтобы они балансировали между Украиной и Россией в этой войне. Потому что это не просто недоразумение, это кровавая война", – сказал президент.

Он напомнил, что Россия применила против Украины уже более 500 иранских дронов, и Нетаньяху об этом знает.

"И он это прекрасно знает, знает все детали. И точно может помочь с Air Defense Systems –это не оружие, которое атакует Российскую Федерацию. Поэтому не надо тут искать компромиссы. Это защита людей. Если он хочет просто сохранить свои отношения лично с отношениями президента Путина, ну тогда он может продолжать это направление. А если он хочет сохранить исторические отношения Израиля и украинского общества, то мне кажется, надо делать максимум все, чтобы сохранить больше людей", – сказал Зеленский.

Ранее Зеленский заявил, что украинцы своими жизнями защищают ценности общества США и других стран, и некорректно говорить о долларах как о цене этой войны.

21 ноября советник по нацбезопасности Израиля Эяль Хулата заявил, что Украина может получить высокотехнологичные ракеты от Израиля, если Иран поставит России баллистические ракеты.

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Наталія Медведєва

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