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Зеленский пригласил Маска в Украину – посмотреть, что наделала Россия

Цей матеріал також доступний українською
30.11.2022, 20:03
Зеленский пригласил Маска в Украину – посмотреть, что наделала Россия - Фото
Владимир Зеленский (фото: пресс-служба президента)

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину американского бизнесмена Илона Маска – собственника компании SpaceX, которая помогает Украине спутниковым интернетом Starlink. Об этом президент заявил на DealBook Summit от The New York Times.

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Зеленский пригласил Маска в Украину и сказал: "Если вы хотите понять, что здесь натворила Россия, приезжайте в Украину и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить".

Во время беседы Зеленского на саммите прервалась связь. Интервьюер пошутил, что это дело рук Маска.

"Я вас понял. Самое главное, что мистер Маск нас слышит", – ответил на шутку Зеленский.

  • Маск предлагал закончить войну фактически на условиях России, в частности отдать ей временно оккупированный Крым.
  • Зеленский в ответ предложил своим подписчикам в Twitter проголосовать, какой Маск нравится людям больше – поддерживающий Украину или РФ.

Читайте также: Илон Маск пообещал обеспечить Starlink для Украины в любом случае – Федоров 

Марко Сировой
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Илон Маск Владимир Зеленский Starlink война
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