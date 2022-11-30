Зеленский пригласил Маска в Украину – посмотреть, что наделала Россия

Президент Владимир Зеленский пригласил в Украину американского бизнесмена Илона Маска – собственника компании SpaceX, которая помогает Украине спутниковым интернетом Starlink. Об этом президент заявил на DealBook Summit от The New York Times.

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Зеленский пригласил Маска в Украину и сказал: "Если вы хотите понять, что здесь натворила Россия, приезжайте в Украину и вы увидите это своими глазами. После этого вы скажете нам, как закончить эту войну, кто ее начал и когда мы сможем ее закончить".

Во время беседы Зеленского на саммите прервалась связь. Интервьюер пошутил, что это дело рук Маска.

"Я вас понял. Самое главное, что мистер Маск нас слышит", – ответил на шутку Зеленский.

Маск предлагал закончить войну фактически на условиях России, в частности отдать ей временно оккупированный Крым.

Зеленский в ответ предложил своим подписчикам в Twitter проголосовать, какой Маск нравится людям больше – поддерживающий Украину или РФ.

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Марко Сировой

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