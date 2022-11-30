Репортер США назвал доллары "ценой войны". Зеленский: Скажите мне, сколько стоят наши люди

Президент Владимир Зеленский назвал некорректной попытку журналиста из США посчитать цену войны в американских долларах – на ней украинцы отдают свои жизни. Об этом Зеленский сказал на NYT DealBook Summit.

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Журналист предложил поговорить о том, сколько стоит война. Он напомнил, что 15 ноября администрация президента США Джо Байдена подала новый запрос на $37 млрд помощи для Украины, и это увеличивает сумму, которую уже выделили, до $105 млрд.

"Сейчас есть мнение среди республиканцев, которые получили большинство в Конгрессе, что не должно быть "чека без контроля". Что вы скажете об этом?" – спросил журналист.

Зеленский ответил, что Украина абсолютно открыта и благодарна за помощь, которую предоставили США.

"В первую очередь, я благодарю общество. Я думаю, что нет понятия во время войны "республиканцы" или "демократы". Есть общество, которое выбирает представителей этой двухпартийной системы", – сказал Зеленский.

Он подчеркнул, что украинское общество ценой своей жизни защищает ценности общества США и других стран.

"Я думаю, не очень корректно говорить о 100 миллиардах США как о стоимости этой войны. Стоимость этой войны измеряется не ценой граждан других государств, а только ценой граждан Украинского государства. Это именно наши граждане воюют за наши общие ценности, за свободу и демократию – не только в Украине, а и в мире. Потому что, если Украина не выдержит, поползет эта война на другие территории и даже, возможно, на другие континенты. Поэтому стоимость – это в первую очередь, наши люди. Сколько они стоят? Скажите вы мне, сколько они стоят – я не знаю", – сказал Зеленский.

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Наталія Медведєва

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