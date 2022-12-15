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США: Иран и РФ – на пути к полноценному военному партнерству. Это угроза не только Украине

Цей матеріал також доступний українською
15.12.2022, 08:30
США: Иран и РФ – на пути к полноценному военному партнерству. Это угроза не только Украине - Фото
Ведант Патель (скриншот видео)

Иран и Россия наращивают сотрудничество вплоть до полноценного военного партнерства. Это угрожает не только Украине, но и Ближнему Востоку, заявил на брифинге заместитель спикера Госдепа Ведант Патель.

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По его словам, Иран дает России дроны, а взамен Москва предлагает Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки. Это превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство, отметил Патель.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, США поделились своей информацией с партнерами на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и по всему миру.

  • 13 декабря Иран снова стал открещиваться от поставок России дронов. МИД Украины предупредил Тегеран о масштабных последствиях.

Читайте также: Иран ограничит дальность баллистических ракет перед отправлением в Россию – Axios

Марко Сировой
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