США: Иран и РФ – на пути к полноценному военному партнерству. Это угроза не только Украине

Иран и Россия наращивают сотрудничество вплоть до полноценного военного партнерства. Это угрожает не только Украине, но и Ближнему Востоку, заявил на брифинге заместитель спикера Госдепа Ведант Патель.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Иран дает России дроны, а взамен Москва предлагает Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки. Это превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство, отметил Патель.

"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе", – заявил представитель Госдепа.

По его словам, США поделились своей информацией с партнерами на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и по всему миру.

13 декабря Иран снова стал открещиваться от поставок России дронов. МИД Украины предупредил Тегеран о масштабных последствиях.

Читайте также: Иран ограничит дальность баллистических ракет перед отправлением в Россию – Axios

Марко Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.