США: Иран и РФ – на пути к полноценному военному партнерству. Это угроза не только Украине
Иран и Россия наращивают сотрудничество вплоть до полноценного военного партнерства. Это угрожает не только Украине, но и Ближнему Востоку, заявил на брифинге заместитель спикера Госдепа Ведант Патель.
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По его словам, Иран дает России дроны, а взамен Москва предлагает Тегерану беспрецедентный уровень военной и технической поддержки. Это превращает их отношения в полноценное оборонное партнерство, отметил Патель.
"Это партнерство представляет угрозу не только для Украины, но и для соседей Ирана в регионе", – заявил представитель Госдепа.
По его словам, США поделились своей информацией с партнерами на Ближнем Востоке, в Персидском заливе и по всему миру.
- 13 декабря Иран снова стал открещиваться от поставок России дронов. МИД Украины предупредил Тегеран о масштабных последствиях.
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