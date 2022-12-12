Иран ограничит дальность баллистических ракет перед отправлением в Россию – Axios

Иран не отказывается от намерений передать России баллистические ракеты, но собирается ограничить радиус их действия, чтобы не попасть под санкции. Об этом сообщило американское издание Axios со ссылкой на данные израильской разведки.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Поставка иранских баллистических ракет в Россию может нарушить резолюцию Совета безопасности ООН 2231, принятую в 2015 году в рамках ядерного соглашения, и привести к возобновлению санкций, которые тогда сняли.

По условиям резолюции Ирана запрещено экспортировать баллистические ракеты и беспилотники, имеющие радиус действия более 300 км и полезную нагрузку более 500 кг до октября 2023 года.

Поэтому Иран планирует не передавать России ракеты Zolfaghar с дальностью до 700 км, а ракеты Fateh-110 модифицируют таким образом, чтобы они не нарушали резолюцию.

Издание ссылается в своей публикации на четырех израильских чиновников. Они сказали, что Россия может получить иранские ракеты уже в ближайшее время.

10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.

США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

Читайте также: Переданные Украине HIMARS были модифицированы. Они не могут стрелять ракетами ATACMS – WSJ

Андрій Водяний

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.