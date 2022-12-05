Переданные Украине HIMARS были модифицированы. Они не могут стрелять ракетами ATACMS – WSJ
США внесли аппаратные и программные изменения в системы залпового огня HIMARS перед тем, как передать их Украине, и теперь они не могут стрелять дальнобойными ракетами ATACMS. Об этом сообщила The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников, общавшихся на условиях анонимности.
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Такие изменения были сделаны для снижения рисков чрезмерной эскалации войны и чтобы Вооруженные Силы Украины не стреляли по территории России.
С июня 2022 года США передали Украине 20 пусковых установок HIMARS и большое количество ракет GMLRS со спутниковым наведением и дальностью действия до 80 км. Украина активно использует их для ударов по российским складам боеприпасов, логистическим объектам и командным центрам на оккупированной территории.
Однако эти ракетные системы были модифицированы таким образом, чтобы с них нельзя было запускать ракеты большой дальности, включая ATACMS.
То есть даже если бы Украина смогла где-то найти такие ракеты, использовать их не удалось бы, утверждает газета со ссылкой на своих собеседников.
Публично в Пентагоне это не комментируют. "Из соображений оперативной безопасности мы не комментируем публично конфигурацию систем, предоставленных союзникам и партнерам", – сказал бригадный генерал Патрик Райдер, официальный представитель Пентагона.
- 10 ноября Джо Байден заявил, что США не дают Украине дальнобойные ракеты, чтобы она не начала стрелять по территории России.
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