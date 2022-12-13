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Иран снова отрицает военную помощь РФ. МИД предупредил Тегеран о масштабных последствиях

Цей матеріал також доступний українською
13.12.2022, 16:47
Иран снова отрицает военную помощь РФ. МИД предупредил Тегеран о масштабных последствиях - Фото
Аятолла Али Хаменеи (Фото: EPA)

В Министерстве иностранных дел заявили, что последствия военной помощи России со стороны Ирана будут масштабнее, чем выгоды от такого сотрудничества агрессивных государств. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Радио Свобода.

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По его словам, Украина не удивлена очередными отрицаниями Ирана информации о поставках оружия России.

Он отметил, что украинские эксперты предоставили иранцам необходимые доказательства на технической встрече. 

Николенко подчеркнул, что зафиксированы сотни фактов ударов по Украине иранскими дронами. 

"Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", — заявил представитель МИД.

Читайте также: Иран ограничит дальность баллистических ракет перед отправлением в Россию — Axios

Дмитро Гриниченко
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Россия война МИД Иран олег николенко
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