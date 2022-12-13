Иран снова отрицает военную помощь РФ. МИД предупредил Тегеран о масштабных последствиях

В Министерстве иностранных дел заявили, что последствия военной помощи России со стороны Ирана будут масштабнее, чем выгоды от такого сотрудничества агрессивных государств. Об этом сообщил спикер МИД Олег Николенко, передает Радио Свобода.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, Украина не удивлена очередными отрицаниями Ирана информации о поставках оружия России.

Он отметил, что украинские эксперты предоставили иранцам необходимые доказательства на технической встрече.

Николенко подчеркнул, что зафиксированы сотни фактов ударов по Украине иранскими дронами.

"Как бы ни продолжали выкручиваться в Тегеране, украинская сторона дала четко понять: последствия за поддержку войны против Украины для Ирана будут гораздо масштабнее, чем потенциальная выгода от его сотрудничества с Россией", — заявил представитель МИД.

10 декабря британская разведка заявила, что Россия пытается получить от Ирана сотни баллистических ракет.

США заявили, что собираются сорвать поставки оружия из Ирана в Россию.

До начала ноября Иран отрицал, что передавал России дроны, но 9 ноября глава МИД Ирана наконец признал поставки. Это якобы было еще до начала полномасштабной российско-украинской войны и "в небольших количествах", заявил он. Владимир Зеленский назвал это ложью.

Читайте также: Иран ограничит дальность баллистических ракет перед отправлением в Россию — Axios

Дмитро Гриниченко

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.